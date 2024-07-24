Стало известно об ударе ВС России по крупному скоплению наемников ВСУ в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по скоплению наемников ВСУ в Измаиле

Российские войска нанесли ракетный удар по крупному скоплению иностранных наемников и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административном здании в порту Измаила Одесской области. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Удар по админзданию порта был без детонации, но самым чувствительным. Известно, что там были иностранные наемники и украинские высшие офицеры. Ранеными вывезли 32 человека», — заявил подпольщик.

По его оценкам, в здании в момент удара находилось до 200 наемников ВСУ.

Ранее эффективность иностранных штурмовиков в рядах ВСУ оценил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» ВС России. По словам военного, такие бойцы обладают низкой эффективностью.