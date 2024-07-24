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05:45, 24 июля 2024Бывший СССР

Российский военный отметил нулевую эффективность иностранных штурмовиков в рядах ВСУ

Российский военный заявил о неэффективности иностранных штурмовиков в рядах ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир штурмового взвода группировки войск «Восток» рассказал, что иностранные солдаты, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказались совершенно неэффективны, сообщает ТАСС.

«Они оказались ненадежными. Они приехали сюда зарабатывать в тылу, обучать, снимать контент. По факту, их эффективность оказалась нулевой», — заявил российский военный.

По его словам, когда их забрасывают на тот или иной участок фронта, они абсолютно никак себя не проявляют. Он подчеркнул, что командование ВСУ старается затыкать такими бойцами дыры на некоторых направлениях, где имеется проблема с обороной, в надежде хоть что-то противопоставить натиску российской армии.

Ранее стало известно, что командиров ВСУ допрашивают из-за отступления на харьковском направлении. По его словам, командование 125-й бригады ВСУ вызывают на допросы в Госбюро расследований (ГБР).

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      Марина Совина
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