Российский военный заявил о неэффективности иностранных штурмовиков в рядах ВСУ

Командир штурмового взвода группировки войск «Восток» рассказал, что иностранные солдаты, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказались совершенно неэффективны, сообщает ТАСС.

«Они оказались ненадежными. Они приехали сюда зарабатывать в тылу, обучать, снимать контент. По факту, их эффективность оказалась нулевой», — заявил российский военный.

По его словам, когда их забрасывают на тот или иной участок фронта, они абсолютно никак себя не проявляют. Он подчеркнул, что командование ВСУ старается затыкать такими бойцами дыры на некоторых направлениях, где имеется проблема с обороной, в надежде хоть что-то противопоставить натиску российской армии.

Ранее стало известно, что командиров ВСУ допрашивают из-за отступления на харьковском направлении. По его словам, командование 125-й бригады ВСУ вызывают на допросы в Госбюро расследований (ГБР).