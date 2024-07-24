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02:49, 24 июля 2024Бывший СССР

Командиров ВСУ допросили из-за отступления на харьковском направлении

«Украинская правда»: командиров ВСУ допрашивают из-за отступления под Харьковом

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) допрашивают из-за отступления на харьковском направлении. Об этом заявил бывший командир бригады Артур Горбенко, пишет «Украинская правда».

По его словам, командование 125-й бригады ВСУ вызывают на допросы в Госбюро расследований (ГБР). Как уточнил военный, проверка началась еще в мае. Он указал, что ГБР «начало дергать» его самого, а также офицеров, сержантов и солдат.

«Почему-то у нас отвод — это уже оставление позиций, криминал. Я знаю много случаев, когда буквально сразу по определенным командирам рот, батальонов, бригад возбуждаются уголовные дела», — указал боец.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что плохая оборона ВСУ в Харьковской области связана с тем, что деньги, выделенные на ее создание, были использованы не по назначению.

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      Марина Совина
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