Командиров ВСУ допросили из-за отступления на харьковском направлении

«Украинская правда»: командиров ВСУ допрашивают из-за отступления под Харьковом

Командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) допрашивают из-за отступления на харьковском направлении. Об этом заявил бывший командир бригады Артур Горбенко, пишет «Украинская правда».

По его словам, командование 125-й бригады ВСУ вызывают на допросы в Госбюро расследований (ГБР). Как уточнил военный, проверка началась еще в мае. Он указал, что ГБР «начало дергать» его самого, а также офицеров, сержантов и солдат.

«Почему-то у нас отвод — это уже оставление позиций, криминал. Я знаю много случаев, когда буквально сразу по определенным командирам рот, батальонов, бригад возбуждаются уголовные дела», — указал боец.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что плохая оборона ВСУ в Харьковской области связана с тем, что деньги, выделенные на ее создание, были использованы не по назначению.