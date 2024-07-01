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15:44, 1 июля 2024Бывший СССР

Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

Полковник Матвийчук объяснил плохую оборону Харьковской области воровством

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Плохая оборона Вооруженных сил Украины в Харьковской области связана с тем, что деньги, выделенные на ее создание, были использованы не по назначению, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Украинские бизнесмены деньги освоили, но ничего не построили. Не было даже полевых укрытий, кто-то просто украл деньги, — объяснил военный. — Кроме того, я полагаю, этому направлению просто не придали большого значения. Его не считали достаточно благоприятным для создания буферной зоны, так что тут еще и просчет командования».

Теперь, как добавил Матвийчук, военные вынуждены возводить различные оборонительные сооружения в ускоренном темпе. Также в район стянуты батальоны из других регионов.

«Сегодня самые горячие точки — это Липцы, Волчанск. Наши войска туда уже практически вошли, а это уже дорога на Чугуев, пригород Харькова. Туда перебросили 50 батальонов из Сум, Одессы, Киева, чтобы приостановить наступление. Приступили к возведению блиндажей, окопов, начали ставить противотанковые надолбы, ежей», — рассказал полковник.

Ранее морской пехотинец ВСУ рассказал, что оборона Харьковской области оказалась неподготовлена к началу российского наступления. Он добавил, что интенсивность работы российских беспилотников на харьковском направлении гораздо выше, чем на херсонском.

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