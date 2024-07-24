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09:58, 24 июля 2024Среда обитания

Психолог назвала способы избавиться от недосыпания

Психолог Лебедева: избавиться от недосыпания поможет ароматерапия

Фото: Jordan Bauer / Unsplash

Долговременное недосыпание может привести к печальным последствиям, в том числе развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету, ожирению и депрессии. Способы избавиться от проблемы назвала психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Юлия Лебедева, передает «Газета.Ru».

Эксперт посоветовала использовать как классические, так и психологические методы улучшения качества сна. К классическим методам относятся ароматерапия с маслом сибирского кедра, включение оранжевого света вечером, метод «Часового кокона» — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед сном, а также видео и аудио АСМР.

Один из психологических методов — техника «Парадоксального намерения». В ее рамках нужно пытаться не заснуть, а, напротив, стараться оставаться бодрым как можно дольше. По словам Лебедевой, это уберет страх перед бессонницей и поможет расслабиться, после чего заснуть будет намного легче.

«Также улучшению качества сна способствует эмоциональная регуляция через ведение дневника; медитация осознанности — сосредоточение на текущем моменте без оценок и суждений; создание "ритуала" — повторяющихся действий перед сном; визуализация себя в месте, которое ассоциируется с покоем и безопасностью; слушание специальных "сонных" плейлистов с замедленным ритмом, которые помогают быстрее войти в состояние сна», — добавила психолог.

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      Александра Качан
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