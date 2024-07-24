Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 24 июля 2024Бывший СССР

Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

Шор: Санду втягивает нейтральную Молдавию в войну на стороне НАТО

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия втягивают страну в войну России против Запада на стороне НАТО. Такое заявление сделал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

«В Госдепе заявили, что поддержат стремление Молдовы вступить в НАТО. И тут же политкорректно оговорились: если так решит молдавский народ», — заявил Шор, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита.

По его словам, у молдавского народа нет стремления вступить в НАТО, как и не было обсуждений и референдумов: «Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Европейского союза (ЕС) о переговорах по членству с Молдавией является несправедливым из-за уровня коррупции в стране. Политик указал ЕС на ситуацию с плюрализмом в Молдавии и назвал ее одной из самых коррумпированных стран Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      В Совфеде отреагировали на данные об отсутствии в России семей с нехваткой средств на еду

      В деле Блиновской появилась новая деталь

      Леопард с большим животиком попал на видео

      «Заявление Киева идет в унисон с позицией России». Кремль ответил на готовность Украины к переговорам о мире

      Раскрыты позволившие выжить подорванному в Москве военнослужащему обстоятельства

      Обнаружено новое препятствие для полета человека на Марс

      Украина заявила о готовности к переговорам с Россией. С чем связано резкое изменение позиции Киева?

      Попавшим под санкции российским банкам продлят право на реорганизацию

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше