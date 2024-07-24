Шор: Санду втягивает нейтральную Молдавию в войну на стороне НАТО

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия втягивают страну в войну России против Запада на стороне НАТО. Такое заявление сделал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

«В Госдепе заявили, что поддержат стремление Молдовы вступить в НАТО. И тут же политкорректно оговорились: если так решит молдавский народ», — заявил Шор, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита.

По его словам, у молдавского народа нет стремления вступить в НАТО, как и не было обсуждений и референдумов: «Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Европейского союза (ЕС) о переговорах по членству с Молдавией является несправедливым из-за уровня коррупции в стране. Политик указал ЕС на ситуацию с плюрализмом в Молдавии и назвал ее одной из самых коррумпированных стран Европы.