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23:18, 24 июля 2024Бывший СССР

Украинские военные устроили перестрелку в Харьковской области

«Хортица»: три бойца ВСУ погибли в перестрелке в Харьковской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку в Харьковской области. О происшествии рассказал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

По его данным, между военными произошел «межличностный конфликт», в ходе которого было применено огнестрельное оружие. Трое солдат погибли, еще четверо были ранены. Сообщается, что пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое. Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители и военная служба правопорядка.

Ранее сообщалось об убийстве майором ВСУ сотрудника Госпогранслужбы в гостинице Тернополя. Украинский военнослужащий несколько раз выстрелил в 25-летнего пограничника на почве ревности.

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      Марина Совина
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