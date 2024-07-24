Украинские военные устроили перестрелку в Харьковской области

«Хортица»: три бойца ВСУ погибли в перестрелке в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку в Харьковской области. О происшествии рассказал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

По его данным, между военными произошел «межличностный конфликт», в ходе которого было применено огнестрельное оружие. Трое солдат погибли, еще четверо были ранены. Сообщается, что пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое. Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители и военная служба правопорядка.

Ранее сообщалось об убийстве майором ВСУ сотрудника Госпогранслужбы в гостинице Тернополя. Украинский военнослужащий несколько раз выстрелил в 25-летнего пограничника на почве ревности.