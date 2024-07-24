В Совфеде назвали возможные причины готовности Украины к переговорам

Сенатор Джабаров: уход Байдена — одна из причин готовности Украины к переговорам

Уход президента США Джо Байдена с политической арены является одной из возможных причин готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, слова которого приводит Telegram-канал «Радио Sputnik».

«Первая причина — уход Байдена с политической арены, ведь он хромая утка на две ноги сразу и не может решать принципиальных вопросов, касающихся Украины. Вторая причина — если победит [экс-президент США Дональд] Трамп, то он может отказаться от военной поддержки Украины», — сказал сенатор.

Третьей причиной политик назвал охладевание Европы к действиям, которые происходят на Украине, так как ничего, кроме расходов, это не дает.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.