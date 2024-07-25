Россиянин на электросамокате со спины снес женщину, перелетел через нее и попал на видео

В Новосибирске электросамокатчик со спины снес женщину

В Новосибирске электросамокатчик со спины снес 39-летнюю женщину. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Ситуация произошла на улице Немировича-Данченко. Как видно на кадрах, россиянин со скоростью ехал на электросамокате и сбил прохожую, буквально перелетев через нее.

По данным канала, у женщины диагностировали множественные травмы, с места происшествия ее доставили в больницу.

Ранее в Твери самокатчик сбил двух женщин и снес коляску с ребенком. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы.