Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:16, 25 июля 2024Россия

Россиянин на электросамокате со спины снес женщину, перелетел через нее и попал на видео

В Новосибирске электросамокатчик со спины снес женщину

В Новосибирске электросамокатчик со спины снес 39-летнюю женщину. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Ситуация произошла на улице Немировича-Данченко. Как видно на кадрах, россиянин со скоростью ехал на электросамокате и сбил прохожую, буквально перелетев через нее.

По данным канала, у женщины диагностировали множественные травмы, с места происшествия ее доставили в больницу.

Ранее в Твери самокатчик сбил двух женщин и снес коляску с ребенком. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его ловили сотни силовиков

      «Пришлите мне такую». Иностранному министру понравилась брошь Захаровой. Лавров нашел выход из ситуации

      Россиянам назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе

      Подозреваемого в убийстве Фарион решили отвезти во Львов

      Появилось еще одно видео крушения самолета с пассажирами в Непале

      Визовые центры еще одной страны Европы ограничили работу в России

      Российский стилист примерил на себя образ Иисуса Христа и поплатился

      Небензя оценил возможные мирные предложения для Украины

      Владислав Бакальчук объяснил желание жены оттянуть развод

      В России указали на неспособность Запада игнорировать коррупцию на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше