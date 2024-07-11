В российском городе самокатчик снес коляску с ребенком и попал на видео

В Твери самокатчик сбил коляску с ребенком и двух женщин

В Твери самокатчик сбил двух женщин и снес коляску с ребенком. Инцидент в российском городе попал на видео, ролик публикует «Тверьград».

Как видно на кадрах, молодой человек не спешился перед тем, как пересечь проезжую часть, прибавил скорость, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Он также врезался в коляску с ребенком и перевернул ее. Самокатчик сбил также припаркованные рядом самокаты.

По данным издания, пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Симферополе родственница местного олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой и уехала. Ребенок получила рассечение.