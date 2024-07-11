Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 11 июля 2024Россия

В российском городе самокатчик снес коляску с ребенком и попал на видео

В Твери самокатчик сбил коляску с ребенком и двух женщин

В Твери самокатчик сбил двух женщин и снес коляску с ребенком. Инцидент в российском городе попал на видео, ролик публикует «Тверьград».

Как видно на кадрах, молодой человек не спешился перед тем, как пересечь проезжую часть, прибавил скорость, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Он также врезался в коляску с ребенком и перевернул ее. Самокатчик сбил также припаркованные рядом самокаты.

По данным издания, пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Симферополе родственница местного олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой и уехала. Ребенок получила рассечение.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком. После этого минский завод решил прекратить поставки в Россию

      Полтора миллиона россиян предупредили о ракетной опасности

      Застройщиков квартир обвинили в наращивании жирка

      Кейт Бекинсейл раскрыла страшную правду о резком похудении

      Орбан избегал Байдена во время саммита НАТО

      В российском городе самокатчик снес коляску с ребенком и попал на видео

      Политика Гозмана заочно осудили по статье о фейках о Российской армии

      В Европе разработают ракеты большой дальности

      Шольцу понравились планы США разместить дальнобойное оружие в Германии

      На Украине запросили больше оружия для осуществления «плана победы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше