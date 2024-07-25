Спрыгнувший на пути метро и прогулявшийся по тоннелю россиянин пойдет под суд

В Москве россиянин пойдет под суд за прогулку по рельсам метро

В Москве задержали 51-летнего россиянина, обвиняемого в нарушении требований правил транспортной безопасности. Об этом в четверг, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным силовиков, нарушитель спрыгнул на пути станции метро «Текстильщики», после чего он прогулялся до тоннеля. Заметив приближающийся к станции состав, он поспешил выбраться назад. Сотрудники полиции вычислили нарушителя по камерам и задержали, в ближайшее время он предстанет перед судом.

1 июля сообщалось, что в Екатеринбурге упавший под поезд в метро россиянин сбежал от врачей и попал под машину.