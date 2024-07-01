Упавший под поезд в метро россиянин сбежал от врачей и попал под машину

Екатеринбуржец за день упал под поезд в метро, сбежал от врачей и попал под авто

В Екатеринбурге мужчина за один день упал под поезд в метро, сбежал от врачей и попал под машину. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

По сведениям издания, россиянин 30 июня угодил на пути в метро, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Пострадавший по неизвестным причинам решил покинуть медицинское учреждение, но был сбит автомобилем на Объездной дороге. «Пациент находится в сознании, состояние стабильно тяжелое», — заявили Е1.ru в горбольнице № 24.

Жена пострадавшего горожанина отметила, что в последнее время он вел себя странно. Она подозревала, что супруг впал в депрессию.

Автоэксперт допустил, что неудачливого пешехода могут привлечь к ответственности. «Можно предположить, что пешеход намеренно вставал на пути движения автомобиля, и водитель начал тормозить в момент, когда для него стало это очевидно. Если так, то водителю вряд ли может грозить уголовная ответственность», — заметил эксперт.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали при аварии автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кузбассе.