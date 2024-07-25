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18:43, 25 июля 2024Моя страна

Житель российского региона выиграл в лотерею миллионы рублей и не забрал приз

Житель Пермского края выиграл в лотерею почти три миллиона рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Пермского края выиграл в лотерею почти три миллиона рублей. Об этом пишет портал 59.ru.

Отмечается, что пока победитель не забрал приз, поэтому его личность не установлена. В общей сложности житель российского региона получит 2,7 миллиона рублей.

Счастливый лотерейный билет был куплен с помощью мобильного приложения.

Ранее жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в моментальную лотерею. Россиянка сообщила, что довольно часто приобретала лотерейные билеты. В этот раз женщина купила два последних, один из которых принес ей крупную сумму денег.

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      Фариза Бацазова
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