Житель российского региона выиграл в лотерею миллионы рублей и не забрал приз

Житель Пермского края выиграл в лотерею почти три миллиона рублей

Житель Пермского края выиграл в лотерею почти три миллиона рублей. Об этом пишет портал 59.ru.

Отмечается, что пока победитель не забрал приз, поэтому его личность не установлена. В общей сложности житель российского региона получит 2,7 миллиона рублей.

Счастливый лотерейный билет был куплен с помощью мобильного приложения.

Ранее жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в моментальную лотерею. Россиянка сообщила, что довольно часто приобретала лотерейные билеты. В этот раз женщина купила два последних, один из которых принес ей крупную сумму денег.