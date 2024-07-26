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01:00, 26 июля 2024Ценности

Эмили Ратаковски поделилась фото с откровенным декольте

Модель Эмили Ратаковски поделилась фото в топе с глубоким декольте

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица запечатлела себя в салоне автомобиля. Она предстала перед камерой в голубых джинсах и черном топе, оформленном глубоким декольте. На кадре видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Кроме того, можно заметить, что на лице звезды присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Ранее Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото с пляжа. Тогда модель позировала перед камерой в крошечном бикини.

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      Карина Черных
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