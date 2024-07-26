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20:06, 26 июля 2024Путешествия

Львица вцепилась зубами в бампер машины во время сафари и попала на видео

Daily Mail: львица вцепилась зубами в машину семьи во время сафари в Британии

Во время сафари в Великобритании львица вцепилась зубами в бампер машины, в которой находилась семья, и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в сафари-парке Уоберн в Бедфорде. На записи, сделанной из салона автомобиля, можно заметить, как львица обходит транспортное средство, приближается к заднему бамперу и впивается в него зубами. Семейство пугается, а водитель жмет на газ, чтобы оторваться от дикого зверя.

Позже при осмотре машины туристы заметили следы укуса львицы.

Ранее слон напал на автобус с туристами и едва не перевернул его во время сафари в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике (ЮАР). На кадрах было видно, как дикий зверь подходит к автобусу и дважды приподнимает его хоботом и бивнями.

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