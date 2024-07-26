Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 26 июля 2024Мир

МИД Китая заявил о поддержке участия ЕС в урегулировании на Украине

МИД Китая поддержал Евросоюз в его участии в урегулировании на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Китай поддерживает Европейский союз (ЕС) в установлении европейской архитектуры безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя тему участия Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине, передает Reuters.

Министр также подчеркнул в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, что Пекин рассчитывает на рациональную и прагматичную политику Брюсселя в отношении Китая. По его словам, КНР ожидает «объективного» и «дружелюбного» подходов.

Ранее секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что формирование новой устойчивой системы безопасности в Европе является единственным способом завершить конфликт на Украине. В дипломатическом представительстве добавили, что эскалация не позволит решить проблему.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан Герой России генерал Дмитрий Булгаков. В начале мобилизации его сняли с поста замминистра обороны

      На Украине полицейский спас мужчину от силовой мобилизации

      США закупят твердотопливные ракетные ускорители у Европы

      На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка

      Раскрыты доходы арестованного по делу о коррупции замминистра обороны Булгакова

      Российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе

      Врачи столичного роддома №27 пошли под суд по делу о гибели двоих детей

      В Индии построят самый высокогорный тоннель в мире

      Влияние победы Трампа на выборах на стоимость нефти оценили

      В Госдуме объяснили слова о замедлении YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше