МИД Китая заявил о поддержке участия ЕС в урегулировании на Украине

МИД Китая поддержал Евросоюз в его участии в урегулировании на Украине

Китай поддерживает Европейский союз (ЕС) в установлении европейской архитектуры безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя тему участия Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине, передает Reuters.

Министр также подчеркнул в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, что Пекин рассчитывает на рациональную и прагматичную политику Брюсселя в отношении Китая. По его словам, КНР ожидает «объективного» и «дружелюбного» подходов.

Ранее секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что формирование новой устойчивой системы безопасности в Европе является единственным способом завершить конфликт на Украине. В дипломатическом представительстве добавили, что эскалация не позволит решить проблему.