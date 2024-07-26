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20:25, 26 июля 2024Ценности

Папарацци сняли 52-летнюю королеву Дании в купальнике на отдыхе

Папарацци сняли 52-летнюю королеву Дании Марию в купальнике на отдыхе в Италии

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Папарацци сняли 52-летнюю королеву-консорта Дании Марию в откровенном образе на отдыхе в Италии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Супругу датского монарха Фредерика X запечатлели на пляже вместе с ним. На кадрах она предстала в слитном купальнике с цветными узорами. Предмет гардероба был оформлен тонкими бретелями, поясом с цепью и глубоким декольте.

Жена монарха распустила волосы и надела золотистые браслеты на руки и цепочку с кулоном на шею. Король продемонстрировал татуировки на теле, появившись перед фотографами в коричневых шортах выше колена и с голым торсом.

В апреле крестница короля Великобритании Карла III, 56-летняя английская фотомодель и дизайнер Индия Хикс снялась топлес во время поездки на Багамы.

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      Карина Черных
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