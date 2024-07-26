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20:28, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша раскрыла впечатления от встречи с Мизулиной

Блогерша Енина назвала главу ЛБИ Мизулину интересной и феминистично настроенной
Анна Енина

Анна Енина. Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Популярная российская блогерша Анна Енина, посетившая главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину, раскрыла впечатление от встречи с ней. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Тише», доступном на YouTube.

По словам Ениной, она решила встретиться с Мизулиной из-за того, что ее концерты начали отменять. Блогерша написала в Telegram, что хотела бы позвать главу ЛБИ на интервью, Мизулина согласилась.

«Она очень любит Россию. Она ее очень любит. Это очень патриотично настроенная женщина», — заявила Енина. Она также назвала Мизулину интересной и феминистично настроенной.

В марте Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видеосообщение с участием Ениной. Та подарила главе ЛБИ букет роз, окрашенный в цвета российского флага.

Ранее известная юмористка Вера Котельникова оценила перспективу эмиграции. Она заявила, что уедет из России, если ей будет грозить уголовное наказание.

Енина прославилась благодаря видео в TikTok о феминизме. Позднее она начала брать интервью у трэш-блоегров и другие инфлюэнсеров. На видеохостинге YouTube на блогершу подписаны 532 тысячи человек.

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