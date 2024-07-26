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00:48, 26 июля 2024Бывший СССР

Приговоренный в Белоруссии к расстрелу немец обвинил Германию в бездействии

Осужденный Кригер: Германия не хочет идти на контакт с Минском

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец Рико Кригер обвинил Германию в бездействии из-за нежелания идти на контакт с Минском. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня, но это делает только моя семья», — сказал Кригер.

Он отметил, что его отец, мать и бабушка пытаются добиться от правительства Германии «каких-то шагов» по освобождению осужденного. Также Кригер сообщил, что общался с немецкими дипломатами, однако те заявили о невозможности ему помочь.

30-летнего Кригера осудили по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии и приговорили к казни. Мужчина в качестве наемника служил в запрещенном в Белоруссии полку имени Кастуся Калиновского в составе Вооруженных сил Украины.

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      Евгений Силаев
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