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14:26, 26 июля 2024Забота о себе

Раскрыт лучший способ избавиться от жира на животе

Mirror: аэробные упражнения могут помочь избавиться от жира на животе

Фото: Venti Views / Unsplash

Аэробные упражнения могут помочь избавиться от жира на животе, рассказала эксперт по кардиореабилитации, физиолог Лора Картрайт. Ее слова о лучшем способе получить красивую фигуру приводит издание Mirror.

Картрайт считает, что тренировки на определенные части тела менее эффективны, чем комплексы для всего тела. «Аэробные упражнения идеальны для сжигания жира на животе. Но для их эффективности важно и правильное питание. Без него спорт не даст результатов», — раскрыла физиолог.

Эксперт добавила, что аэробные упражнения не должны быть непременно сложными. Достаточно заниматься бегом, плаванием, танцами или энергичной ходьбой. По ее словам, даже повседневные бытовые заботы — уборка дома, работа в саду или даже игры с детьми — повышают пульс и помогают сжигать жир.

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