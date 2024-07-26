Россиянам откроют новые возможности для самореализации

Гостям фестиваля «Таврида.АРТ» представили площадки от VK

Гости фестиваля «Таврида.АРТ» могут принять участие в образовательной и развлекательной программах вместе с известными блогерами и экспертами. О новых возможностях для самореализации стало известно из пресс-релиза компании VK, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

На фестивале организовано сразу несколько площадок. Так, гости смогут принять участие в спортивных активностях от VK Фитнеса или посетить музыкальные квартирники и автограф-сессии со звездами. Кроме того, на фестивале выступят артист лейбла VK Records Тима Акимов и специальный музыкальным гость от VK Ваня Дмитриенко

Также на площадке фестиваля открылось особое пространство VK «Место встречи вдохновения»: здесь можно пообщаться и завести новые знакомства, В 2024 году на территории фестиваля появился digital-лес: здесь помжно познакомиться с продуктами VK и зажечь «Маяк» — арт-объект на территории арт-парка.

«Наш фестиваль, как и все проекты "Таврида.АРТ", нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей для творческих людей. Поэтому на наших событиях мы объединяем лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов. Таврида и VK уже несколько лет являются не только партнерами, но и друзьями. Мы каждый год вместе придумываем что-то новое, и каждый раз эти идеи становятся вдохновением не только для наших участников, но и для нас самих», – заявила уководитель департамента внешних коммуникаций «Таврида.АРТ» Анжелика Якубович.

Фестиваль «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодежи) начался 26 июля в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида». В 2024 году он открылся под обновленным названием «Фестиваль молодого многонационального искусства».