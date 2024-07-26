69-я параллель
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18:54, 26 июля 202469-я параллель

Шестиметровый кит подплыл по реке к российскому поселку и попал на видео

Шестиметровый кит-белуха подплыл к поселку близ Северодвинска и попал на видео

Шестиметровый кит-белуха подплыл к садовому некоммерческому товариществу «Никольское» близ Северодвинска и попал на видео. Кадры публикует портал 29.RU.

На снятых пассажирами моторной лодки кадрах видно, что белый кит безбоязненно ныряет неподалеку от берега близ поселка. Автор видео ласково обращается к киту и сообщает, что никого мощнее этого животного в округе нет.

«Это царица у нас, ее мощнее нет тут. Она тут чувствует себя комфортно. Считай, ее никто не ловит и никто ее не съест», — прокомментировал увиденное россиянин. По одной из версий, кит приплыл в устье реки Северная Двина из Белого моря, чтобы поесть семги.

Ранее сообщалось, что российские животные благодаря потеплению начали пробовать жить в Арктике.

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      Марк Леонов
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