69-я параллель
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21:39, 25 июля 202469-я параллель

Российские животные стали пробовать жить в Арктике

Ученые экспедиции «Чистая Арктика» заявили о переселении части животных на север

Фото: Ixus / Wikimedia

Российские животные благодаря потеплению стали пробовать жить в Арктике. Об этом сообщила ученый секретарь экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» Оксана Толстых, ее слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, пока речь идет лишь о переселении некоторых видов животных, которых заметили гораздо севернее их привычных ареалов обитания, а также о пока небольшой части территории севера. Как рассказала Толстых, ученым удалось выявить передвижения по меньшей мере трех видов-переселенцев.

«Уже получили информацию с полуострова Ямал, из Якутии, Ханты-Мансийского округа, Таймыра. Замечены севернее своих обычных ареалов (...) серая цапля, (...) несколько разновидностей пауков, а также гадюка обыкновенная», — заявила Толстых.

Она отметила, что переселение животных происходит по ареалам, напоминающим «лепестки», — тонким линиям «растепления».

Ранее российский ученый предупредил, что на Севере из-за потепления появились арктические осы.

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      Марк Леонов
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