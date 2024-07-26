Театр Севастополя ответил на требование композитора из США не использовать его музыку

Театр Севастополя заявил о законности использования музыки композитора из США

Севастопольский театр музыки и балета ответил на требование композитора из США Филипа Гласса не использовать его музыку в спектакле «Грозовой перевал». Комментарий пресс-службы учреждения приводит «Подъем».

В театре заявили, что постановка не противоречит российскому законодательству. «Незаконного использования авторских прав не допускаем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседник из театра в разговоре с изданием назвал заявление Гласса политическим демаршем. «Естественно, все права очищены. Знаете же, какое количество деятелей искусств сейчас пытается себя обелить перед своими же странами, только бы от нашей страны откреститься», — пояснил он.

В своем обращении Глас утверждал, что не давал разрешения на использование музыки и назвал произошедшее актом пиратства. Премьера балета по мотивам романа Эмили Бронте запланирована в театре на 29 и 30 июля.