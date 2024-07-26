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12:05, 26 июля 2024Мир

В Кремле назвали ситуацию в Европе жутчайшей

Песков: реакция на визит Орбана в Москву говорит о «жутчайшей ситуации» в Европе
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Реакция стран Европейского союза (ЕС) на визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву говорит о жутчайшей ситуации, сложившейся в Европе. От этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним [Орбаном] всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации. Которые заявляют себя золотым миллиардом», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в странах ЕС «в этом плане обстановка жутчайшая».

Комментируя реакцию объединения на поездку венгерского премьера, пресс-секретарь также назвал Орбана «европейским смутьяном» из-за его стремления понять позиции всех сторон украинского конфликта.

Венгерский лидер прибыл с официальным визитом в Москву 5 июля, где провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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