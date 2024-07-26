Кремль признал Орбана «европейским смутьяном»

Песков: премьер Венгрии Орбан стал европейским смутьяном из-за визита в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Россию стал своего рода смутьяном среди лидеров Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Смотрите, появился Орбан, такой европейский смутьян, такой enfant terrible европейский», — сказал представитель Кремля, отметив, что такого имиджа венгерский премьер удостоился всего лишь из-за желания понять позиции сторон украинского конфликта.

«Он же не сказал: я поддерживаю Россию. Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции», — пояснил Песков.

5 июля Орбан прибыл с официальным визитом в Москву, где провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.