В российском регионе рассказали о моментально забывших в военкомате русский язык мигрантах

В Новосибирске рассказали, что мигранты в военкомате забыли русский язык

Мигранты в военкомате в Новосибирске моментально забыли русский язык. Об этом изданию VN.ru рассказал источник в военном следственном отделе Следственного комитета России по итогам прошедшего рейда в российском регионе.

Проверка проводилась в так называемых общежитиях. «Внешне это трехэтажные бараки. Очень старые и неухоженные. В каждой комнате по восемь человек. Кровати двухярусные. В подвалах — стиральные машины, столовая, душ», — рассказал источник издания в силовых структурах.

Как уточняет издание, проверку организовали, чтобы выявить мигрантов, которые могли приобрести российское гражданство и уклоняться от постановки на воинский учет. Во время рейда силовики проверили 54 человек, из которых 22 доставили в военные комиссариаты для постановки на учет.

«Примечательно, что как только их ловишь, мигранты в миг забывают русский язык», — рассказал источник. Уточняется, что в итоге рейда два мигранта заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал о 10 тысячах мигрантов, которых направили в зону проведения СВО.