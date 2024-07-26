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18:04, 26 июля 2024Россия

В российском регионе рассказали о моментально забывших в военкомате русский язык мигрантах

В Новосибирске рассказали, что мигранты в военкомате забыли русский язык
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мигранты в военкомате в Новосибирске моментально забыли русский язык. Об этом изданию VN.ru рассказал источник в военном следственном отделе Следственного комитета России по итогам прошедшего рейда в российском регионе.

Проверка проводилась в так называемых общежитиях. «Внешне это трехэтажные бараки. Очень старые и неухоженные. В каждой комнате по восемь человек. Кровати двухярусные. В подвалах — стиральные машины, столовая, душ», — рассказал источник издания в силовых структурах.

Как уточняет издание, проверку организовали, чтобы выявить мигрантов, которые могли приобрести российское гражданство и уклоняться от постановки на воинский учет. Во время рейда силовики проверили 54 человек, из которых 22 доставили в военные комиссариаты для постановки на учет.

«Примечательно, что как только их ловишь, мигранты в миг забывают русский язык», — рассказал источник. Уточняется, что в итоге рейда два мигранта заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал о 10 тысячах мигрантов, которых направили в зону проведения СВО.

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      Елена Торубарова
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