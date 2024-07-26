Экс-госсекретарь Помпео: Трамп может восстановить мир на Украине с помощью силы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может восстановить мир на Украине с помощью силы. Преимущество политики бывшего американского лидера по Украине назвал экс-госсекретарь США Майк Помпео в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, слабость администрации президента Джо Байдена «оставила Украину там, где она находится сегодня: два года полномасштабной войны, города разрушены». Он также отметил, что у Белого дома нет стратегии победы, чем американцы справедливо обеспокоены.

«В то время как Байден ввязался в войну из-за слабости, Трамп может восстановить мир с помощью силы», — подчеркнул он.

Помпео, занимавший эту должность госсекретаря США с 2018 по 2021 годы, также опубликовал возможный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он допустил снятие Трампом всех ограничения на использование Киевом оружия.