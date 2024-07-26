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10:00, 26 июля 2024Мир

Экс-госсекретарь США допустил снятие Трампом ограничений на использование Киевом оружия

Помпео допустил снятие Трампом всех ограничений на использование Украиной оружия

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, занимавший эту должность с 2018 по 2021 годы, опубликовал возможный план экс-президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В статье для The Wall Street Journal (WSJ) Помпео допустил снятие Трампом всех ограничений на использование Киевом оружия.

По мнению Помпео, снятие ограничений на поставку и использование Украиной оружия «восстановит позицию силы» и якобы послужит сигналом о том, что конфликт должен завершиться.

В той же статье экс-госсекретарь США подчеркнул, что Трамп может восстановить мир на Украине с помощью силы. Он добавил, что действующая администрация американского президента Джо Байдена действовала с позиции «слабости».

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

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      Лина Пивоварова
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