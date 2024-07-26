Врачи обнаружили пользу умеренного стресса для долголетия

Врачи открыли свойство умеренного стресса замедлять процессы старения организма

Высокая динамичность современной жизни отодвигает темпы старения у россиян. Долголетие протекает в сопровождении с умеренным стрессом, который также способствует замедлению этих процессов, такие выводы сделали врачи, опрошенные ТАСС.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко обращал внимание, что самоощущение возраста у граждан сместилось примерно на 10 лет назад.

«Мы видим, что люди в возрасте 50-60 лет остаются еще очень молодыми. На это влияет и психоэмоциональный статус, в том числе и стрессы. Причем, сильные и очень длительные стрессы негативно влияют, а если стресс действует на организм недолго, он не сильный, то положительно сказывается на здоровье человека и замедляет процессы старения», — объяснила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Стресс является возбудитилем силы физиологии организма, он заставляет его двигаться вперед, либо четко осознать текущее состояние, высказал мнение терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее кардиолог Николай Шлевков назвал одну из главных причин сокращения жизни россиян. По его словам, это фибрилляция предсердий, которая особенно часто затрагивает мужчин трудоспособного возраста и способна привести к инсультам и сердечной недостаточности.