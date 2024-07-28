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18:01, 28 июля 2024Мир

Путин выразил благодарность музыкантам из Китая за участие в параде в честь Дня ВМФ

Путин поблагодарил принявших участие в параде в честь Дня ВМФ музыкантов из КНР

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поблагодарил китайских музыкантов за участие в параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Особая благодарность вашим музыкантам», — сказал президент России в ходе встречи с иностранными гостями парада, обращаясь к представителям КНР.

Ранее Путин поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота. Также российский лидер поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в РФ для участия в параде. В этом году в строе боевых кораблей по акватории Невы приняли участие более 200 кораблей и судов, а также около 15 тысяч военнослужащих.

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