Российский миллиардер пообещал не заступаться за напавшего на полицейских сына

Российский миллиардер, председатель совета директоров ГК «Русская платина» Муса Бажаев прокомментировал новость о задержании своего сына Тимура за драку с полицейскими. Об этом предприниматель рассказал «Известиям».
Он усомнился, что его отпрыск мог совершить какие-то «неправильные, асоциальные действия». «Бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит нет», — заявил бизнесмен.
Тимура Бажаева задержали за драку с сотрудниками правоохранительных органов в спорткомплексе «Лужники». Он ударил по лицу полковника полиции Александра Махонина, отвечающего за всю общественную безопасность Центрального округа Москвы.