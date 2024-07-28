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05:13, 28 июля 2024Россия

Российский миллиардер пообещал не заступаться за напавшего на полицейских сына

Миллиардер Бажаев заявил, что его задержанный сын сам ответит за драку

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский миллиардер, председатель совета директоров ГК «Русская платина» Муса Бажаев прокомментировал новость о задержании своего сына Тимура за драку с полицейскими. Об этом предприниматель рассказал «Известиям».

Он усомнился, что его отпрыск мог совершить какие-то «неправильные, асоциальные действия». «Бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит нет», — заявил бизнесмен.

Тимура Бажаева задержали за драку с сотрудниками правоохранительных органов в спорткомплексе «Лужники». Он ударил по лицу полковника полиции Александра Махонина, отвечающего за всю общественную безопасность Центрального округа Москвы.

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      Марина Совина
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