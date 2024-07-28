Российский миллиардер пообещал не заступаться за напавшего на полицейских сына

Миллиардер Бажаев заявил, что его задержанный сын сам ответит за драку

Российский миллиардер, председатель совета директоров ГК «Русская платина» Муса Бажаев прокомментировал новость о задержании своего сына Тимура за драку с полицейскими. Об этом предприниматель рассказал «Известиям».

Он усомнился, что его отпрыск мог совершить какие-то «неправильные, асоциальные действия». «Бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит нет», — заявил бизнесмен.

Тимура Бажаева задержали за драку с сотрудниками правоохранительных органов в спорткомплексе «Лужники». Он ударил по лицу полковника полиции Александра Махонина, отвечающего за всю общественную безопасность Центрального округа Москвы.