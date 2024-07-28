Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 28 июля 2024Россия

В России пообещали в срок разработать береговые ракетные комплексы

Патрушев: береговые ракетные комплексы в России разработают в срок

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В России разработают береговые ракетные комплексы, о которых ранее говорил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента РФ Николая Патрушева, озвученное в эфире «Первого канала».

Все работы будут выполнены вовремя и в срок, уточнил Патрушев. Другие подробности не приводятся.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщил о ведущейся разработке в России ряда ударных систем средней и меньшей дальности. Данный процесс находится в заключительной стадии, уточнил он. Страна может развернуть ударные средства в ответ на действия США в Европе и прочих регионах мира, пояснил российский лидер.

В Германии сейчас задумались о размещении в стране произведенных в Штатах комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности, напомнил Путин. В случае реализации таких планов российская сторона снимет с себя мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, сообщил он.

По словам главы государства, Россия также продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ гиперзвуковыми комплексами.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

      Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже омерзительным зрелищем

      Путин назвал собрание военных очень хорошим знаком

      Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

      62-летний Том Круз захотел еще одного ребенка

      Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

      В Москве загорелось административное здание

      В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

      Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

      В российском городе водитель въехал в здание правительства и попал в психбольницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше