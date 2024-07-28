В России пообещали в срок разработать береговые ракетные комплексы

Патрушев: береговые ракетные комплексы в России разработают в срок

В России разработают береговые ракетные комплексы, о которых ранее говорил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента РФ Николая Патрушева, озвученное в эфире «Первого канала».

Все работы будут выполнены вовремя и в срок, уточнил Патрушев. Другие подробности не приводятся.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщил о ведущейся разработке в России ряда ударных систем средней и меньшей дальности. Данный процесс находится в заключительной стадии, уточнил он. Страна может развернуть ударные средства в ответ на действия США в Европе и прочих регионах мира, пояснил российский лидер.

В Германии сейчас задумались о размещении в стране произведенных в Штатах комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности, напомнил Путин. В случае реализации таких планов российская сторона снимет с себя мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, сообщил он.

По словам главы государства, Россия также продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ гиперзвуковыми комплексами.