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10:11, 28 июля 2024Экономика

В Севастополе объявили нерабочий праздничный день

Губернатор Развожаев: 29 июля объявлен нерабочим праздничным днем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 29 июля нерабочим праздничным днем. Его указ был опубликован на официальном сайте правительства Севастополя.

Соответствующее решение приняли в честь празднования 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-морского флота.

День Военно-Морского Флота приходится на последнее воскресенье июля. По традиции, наиболее масштабные гулянья проходят в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке.

Праздник во флотских частях начинают с торжественного построения личного состава и подъема Андреевского флага. Экипажи кораблей участвуют в военно-спортивных мероприятиях и парадах военных судов. В Главном военно-морском параде обычно задействуют почти 12 тысяч военных моряков, а также ракетные корабли, катера, подводные лодки и суда различных классов, морскую авиацию и боевую технику ВМФ.

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      Кирилл Луцюк
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