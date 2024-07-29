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13:28, 29 июля 2024Силовые структуры

Дело о нарушении правил безопасности возбудили после размыва дамбы в Карелии

В Карелии СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после размыва дамбы

Кадр: МЧС России / ТАСC

В Карелии возбудили уголовное дело после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийского канала (ББК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ») УК РФ. Предварительно установлено, что строительная перемычка, которая была разрушена утром 29 июля, возводилась для проведения ремонтных работ на платине 11 шлюза ББК. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на ближайшие населенные пункты. Число пострадавших устанавливается.

Вода размыла перемычку около 6:34 утра по московскому времени, известно о девяти пострадавших.

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      Илона Палей
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