Губернатор раскрыл подробности уничтожения беспилотников ВСУ над Ленобластью

Глава Ленобласти Дрозденко: при уничтожении дронов ВСУ никто не пострадал

При уничтожении беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Ленинградскую область в ночь на понедельник, 29 июля, никто не пострадал. Об этом, раскрывая подробности случившегося, написал губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО», — сообщил губернатор, подчеркнув, что разрушений в результате попытки атаки не зафиксировано.

Глава Ленобласти проинформировал, что обратился к командованию 6-й армии ПВО с предложением поощрить военнослужащих, которые отличились при отражении атаки ВСУ.

Над Ленинградской областью в ночь на понедельник, 29 июля, сбили три беспилотника. Всего над Россией перехватили 39 украинских дронов. Силы ПВО уничтожили еще 19 дронов самолетного типа над Курской областью, три — над Воронежской, пять — над Брянской и девять — над Белгородской областью.