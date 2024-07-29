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06:02, 29 июля 2024Экономика

Крымский мост временно перекрывали для автомобилей

Крымский мост временно перекрывали для автомобилей ночью 29 июля

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали в ночь на понедельник, 29 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на объекте.

Перекрытие было зафиксировано в 00:19 по московскому времени. В 00:28 движение автотранспорта было восстановлено.

По данным на 5:00 в очереди на мост со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

В ночь на 29 июля в Крыму и Севастополе объявляли ракетную опасность. Воздушная тревога в Севастополе длилась 20 минут (с 00:19 до 00:40 по московскому времени).

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      Марина Совина
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