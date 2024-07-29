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03:31, 29 июля 2024Забота о себе

Олимпийцам порекомендовали позы для интимной близости на «антисекс-кроватях»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Секс-эксперт Аннабель Найт порекомендовала участникам Олимпийских игр 2024 года в Париже позы, пригодные для интимной близости на якобы хрупких «антисекс-кроватях». Ее цитирует Daily Mirror.

Эксперт напомнила, что, по данным Forbes, картонные кровати, разработанные для ограничения интимной жизни спортсменов еще во время пандемии коронавируса, могут выдержать нагрузку до 200 килограммов. Найт порекомендовала олимпийцам заниматься сексом в позициях, «распределяющих вес тела по всей кровати», чтобы избежать болезненных ощущений из-за жесткой поверхности.

Найт считает, что для этих целей хорошо подойдут миссионерская позиция или любые другие варианты, включающие в себя объятия. «Кроме того, вы можете использовать кровать скорее как опору, чем место для секса», — заключила она.

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Ранее ирландский гимнаст Рис Маккленаган протестировал «антисекс-кровати». Спортсмен забрался на кровать, попрыгал на ней, а также сделал пару кульбитов, после чего сделал вывод, что кровать может выдержать все.

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      Александра Лисица
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