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19:48, 29 июля 2024Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по родственникам из-за возмущений о его проживании на их даче

В Томской области суд приговорил мужчину к 21 году за тройное убийство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Томской области суд приговорил к 21 году колонии строгого режима местного жителя, который открыл огонь по родственникам из-за возмущений о его проживании на их даче. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ. Он раскаялся в содеянном. При этом пояснил, что совершил преступление, поскольку устал от постоянных конфликтов и считал несправедливым его выселение из дома, который он сам построил.

По версии следствия, в сентябре 2023 года осужденный во время очередной ссоры с родственниками из-за его проживания на принадлежащей им даче взял боевой автомат, который более 20 лет хранил в тайнике, и произвел не менее 23 выстрелов в мать, сестру и племянника. После произошедшего мужчина сам обратился в дежурную часть полиции и сообщил о случившемся.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил 11 годам колонии строгого режима местного жителя, который во время конфликта облил горючей жидкостью брата сожительницы и поджег его.

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