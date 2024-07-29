Российский лоукостер отказался пустить в самолет пенсионерку с тростями для ходьбы

89-летнюю россиянку едва не сняли с рейса в Москву из-за тростей для ходьбы

Российскую пенсионерку едва не сняли с рейса лоукостера из-за тростей для ходьбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

89-летняя женщина должна была лететь из Ульяновска в Москву 28 июля. С собой у россиянки были трости, без которых она не может ходить. Представители авиакомпании отказались пустить ее в самолет, заявив, что трости не проходят в калибратор и являются спортивным приспособлением — палками для скандинавской ходьбы.

Отмечается, что ранее пенсионерка летала рейсами этого перевозчика и проблем не возникало. На этот раз авиакомпания потребовала, чтобы женщина доплатила за трости четыре тысячи рублей.

Дочь женщины попыталась доказать, что в правилах авиакомпании не описаны различия между тростью для пенсионеров и спортивными палками. После долгих споров сотрудник лоукостера все же сделал исключение и разрешил россиянке лететь. Отмечается, что семье предложили жаловаться на платную горячую линию.

В Казахстане авиакомпания Air Astana выдворила пассажирку с рейса из-за легкого опьянения. Девушка призналась, что выпила немного пива в аэропорту, чтобы не бояться лететь.