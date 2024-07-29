Авиакомпания сняла с рейса пассажирку из-за выпитого в аэропорту пива

Пассажирку Air Astana сняли с рейса из-за выпитого пива и красных глаз

Пассажирку авиакомпании Air Astana сняли с рейса из Алматы в Шымкент из-за красных глаз. Своей историей девушка поделилась в соцсетях, на публикацию обратило внимание агентство «КазТАГ».

Путешественница Карина Набиева рассказала, что в аэропорту выпила немного пива, потому что боится летать. Она прошла регистрацию и досмотр, но перед посадкой ей отказали в полете. По словам девушки, стюардесса захлопнула перед ней дверь самолета, когда она уже стояла на трапе.

«Я вела себя абсолютно адекватно, не шаталась, — возмутилась Набиева. — Я сдала тест, показал 0,83 промилле, то есть это легкая степень опьянения».

Пресс-служба перевозчика пояснила, что поведение пассажирки вызвало беспокойство членов экипажа, поскольку могло навредить самой девушке и ее попутчикам. Позже, подчеркнули в авиакомпании, экспертиза полиции подтвердила наличие алкоголя в крови.

Ранее пилота частного российского самолета попытались ослепить лазером в небе над Московской областью. Неизвестные направили луч на кабину, когда борт находился на высоте 1,5 тысячи метров.