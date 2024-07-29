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15:39, 29 июля 2024Путешествия

Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

Российский пассажирский самолет прервал посадку в Ижевске из-за птиц на ВПП

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пассажирский самолет российской авиакомпании прервал посадку на аэродроме Ижевска из-за птиц, оказавшихся на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 27 июля, с лайнером, прилетевшим из Екатеринбурга. Пилоты были вынуждены уйти на второй круг. Повторная попытка посадить воздушное судно после отпугивания пернатых удалась.

Ранее в самолет российской авиакомпании S7, который следовал по маршруту НовосибирскАбакан, врезался черный коршун. Он оставил вмятину на обтекателе.

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      Алина Черненко
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