Российский школьник пытался достать игрушки в карьере и не сумел выплыть

В Ленобласти школьник пытался достать игрушки в карьере и не сумел выплыть

В Ломоносовском районе Ленинградской области девятилетний школьник пытался достать игрушки в карьере и не сумел выплыть. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянка с тремя детьми, младшему из которых семь, а старшему 15 лет, накануне отдыхали на берегу Пульмановского карьера. Вечером средний ребенок попытался достать игрушки, которые отнесло от берега.

Мальчик ушел под воду, найти его пока не удалось.

Ленинградские следователи начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана. Медики не смогли реанимировать ребенка.

По факту произошедшего была организована проверка. Развлекательное учреждение после инцидента продолжило работу.