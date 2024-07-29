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21:39, 29 июля 2024Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» едва не оголила грудь на камеру

Фото: @PaigeSpiranac

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя гольфистка поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он был удален), на котором запечатлела себя в кроп-топе белого цвета, оформленном кружевными бретелями. При этом на размещенном кадре видно, что декольте едва не оголило грудь знаменитости.

«Доброе утро!» — подписала она фотографию.

Ранее сообщалось, что водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном образе на работе.

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      Карина Черных
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