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21:56, 24 июля 2024Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» надела откровенный наряд на работу

Фото: @milena08gonzalez

Водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном образе на работе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 341 тысячу подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», позировала, стоя у своего автомобиля. При этом она надела ярко-розовый наряд, который состоял из мини-шортов и обнажающего бока боди.

Также автор поста примерила бейсболку в тон одежде и белые кроссовки и взяла с собой миниатюрную сумку на цепочке. Кроме того, она выбрала металлические украшения в качестве аксессуаров, распустила волосы и накрасила губы вишневой помадой.

Ранее в июле «самая сексуальная в мире судья», итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в бикини.

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      Карина Черных
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