В Эстонии захотели вынести вотум недоверия новому министру из-за слов о Крыме

ERR: в Эстонии могут вынести вотум недоверия министру Свету из-за слов о Крыме

Ряд оппозиционных партий парламента Эстонии захотели вынести вотум недоверия новому министру инфраструктуры Владимиру Свету из-за его слов о Крыме, сделанных несколько лет назад. Об этом сообщил портал национального Гостелерадио ERR со ссылкой на депутата партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу.

В интервью русскоязычному изданию «Вечерка» в 2018 году Свет сказал, что большинство крымчан хотят жить в составе России и назвал Крым де-факто российским.

Рейнсалу заявил, что, хотя министр инфраструктуры публично отказался от этих высказываний, его позиция по вопросу Крыма остается актуальной.

Ранее в Министерстве иностранных дел Эстонии возмутились поездками детей в «Артек».