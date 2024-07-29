Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 29 июля 2024Экономика

В продающихся в России презервативах обнаружили «вечные химикаты»

Guardian: в некоторых видах презервативов и смазки обнаружили опасные химикаты

Фото: Unsplash

Производителей презервативов уличили в избыточном использовании опасных химикатов из числа перфторалкильных и полифторалкильных соединений (PFAS), пишет Guardian, ссылаясь на результаты исследования проекта по защите прав потребителей Mamavation.

PFAS — это класс, состоящий из примерно 15 тысяч химических веществ, так называемых «вечных химикатов», не распадающихся естественным путем, которые часто используют для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу. Их завышенное количество способно приводить к проблемам с печенью, щитовидной железой, заболеваниями почек, снижением иммунитета и даже онкологией, говорится в материале.

В ходе тестирования проверялось наличие фтора, маркера PFAS. Его обнаружили в ультратонких презервативах Trojan, которые можно приобрести в том числе на российских маркетплейсах. Также почти двукратное превышение уровня зафиксировали в латексных презервативах Union Standart, опасные химикаты нашли и в некоторых видах смазки.

Ранее стало известно, что людям с ослабленным иммунитетом может быть опасно есть ферментированные продукты. В последних содержится большое количество ценных веществ, однако употребление их в пищу при некоторых проблемах со здоровьем принесет больше вреда, чем пользы, предупредила диетолог Бахи Ван де Бор.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому

      Больше трех десятков детей пострадали при крушении поезда под Волгоградом

      В квартире в российском городе загорелся натяжной потолок

      Появились подробности о ставшем причиной крушения поезда под Волгоградом КАМАЗе

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В Грузии объединят иски против закона об иноагентах

      Упавшая с неба рыба повредила машину Tesla

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше