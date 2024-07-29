В продающихся в России презервативах обнаружили «вечные химикаты»

Guardian: в некоторых видах презервативов и смазки обнаружили опасные химикаты

Производителей презервативов уличили в избыточном использовании опасных химикатов из числа перфторалкильных и полифторалкильных соединений (PFAS), пишет Guardian, ссылаясь на результаты исследования проекта по защите прав потребителей Mamavation.

PFAS — это класс, состоящий из примерно 15 тысяч химических веществ, так называемых «вечных химикатов», не распадающихся естественным путем, которые часто используют для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу. Их завышенное количество способно приводить к проблемам с печенью, щитовидной железой, заболеваниями почек, снижением иммунитета и даже онкологией, говорится в материале.

В ходе тестирования проверялось наличие фтора, маркера PFAS. Его обнаружили в ультратонких презервативах Trojan, которые можно приобрести в том числе на российских маркетплейсах. Также почти двукратное превышение уровня зафиксировали в латексных презервативах Union Standart, опасные химикаты нашли и в некоторых видах смазки.

Ранее стало известно, что людям с ослабленным иммунитетом может быть опасно есть ферментированные продукты. В последних содержится большое количество ценных веществ, однако употребление их в пищу при некоторых проблемах со здоровьем принесет больше вреда, чем пользы, предупредила диетолог Бахи Ван де Бор.