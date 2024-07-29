В России начнут строже наказывать за сокрытие экологической информации

Госдума ввела штрафы до 200 тысяч рублей за сокрытие экологической информации

Госдума сразу во втором и третьем чтении законопроект об ужесточении административных наказаний за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации о негативном воздействии на окружающую среду. Об этом сообщает РИА Новости.

Штрафы повысят до одной-трех тысяч рублей (в настоящее время от 500 до 1000 рублей) для физических лиц, от десяти до 30 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время от трех до шести тысяч рублей) и от 50 до 200 тысяч рублей — для юрлиц (в настоящее время от 20 до 80 тысяч рублей). Также ужесточается ответственность за повторное совершение правонарушения, вплоть до дисквалификации от одного года до трех лет для должностных лиц.

Новый законопроект предусматривает, что дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил представления отчетности об утилизации отходов от использования товаров и о невнесении в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду могут быть возбуждены без проведения контрольных мероприятий в случаях, если в поступивших в надзорный орган материалах содержатся данные, указывающие на нарушение.

Ранее Российский экологический оператор предложил направить средства от экологических штрафов на закупку мусорных контейнеров, поскольку регионы страны испытывают в них недостаток.