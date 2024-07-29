Задержание ФСБ планировавшего подорвать машину Минобороны россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания планировавшего подорвать машину МО РФ россиянина

Задержание гражданина России, планировавшего подорвать машину Минобороны РФ в Донецкой народной республике (ДНР), попало на видео. Запись публикует ТАСС.

На записи видно, как мужчина извлекает из тайника черный сверток и передает его в руки девушки. Вместе они пытаются поместить его в рюкзак, после чего спешат скрыться с места. Однако в это время их задерживают сотрудники ФСБ.

Они валят людей на землю, после чего надевают на них наручники. На камеру мужчина рассказал, что пришел на место, чтобы забрать посылку. По его словам, ранее на него вышел человек, представившийся сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В рюкзаке силовики обнаруживают предметы, внешне похожие на тротиловые шашки. Задержанные показали место их хранения.

Ранее сообщалось о задержании мужчины. По заданию противника он должен был подорвать служебный автомобиль военных. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном приобретении взрывчатки.