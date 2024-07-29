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21:04, 29 июля 2024Забота о себе

Женщинам назвали необычный и приятный способ прожить дольше

Фото: Dave McDermott / Unsplash

Женщины, часто занимающиеся сексом, живут дольше остальных. Об этом сообщает издание Mail Online.

Как отмечается в статье, у женщин в возрасте 20-59 лет, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю, риск преждевременного ухода из жизни от различных причин повышается на 70 процентов. Ученые, на которых сослались авторы материала, отметили, что сексуальная активность важна для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, также секс помогает снизить интенсивность проявления депрессии.

В то же время исследователи обнаружили, что чрезмерное количество секса может увеличить риск летального исхода у мужчин в шесть раз по сравнению с женщинами.

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      Алиса Дмитриева
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